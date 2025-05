Asylbewerber flüchten offenbar vor der Bezahlkarte

Unterdessen hat der Bürgermeister von Langenfeld (Nordrhein-Westfalen), Frank Schneider (CDU), in einem Schreiben an die grüne Flüchtlingsministerin Josefine Paul scharfe Kritik an der Umsetzung der Bezahlkarte für Asylbewerber geäußert. Das System, das Bargeldauszahlungen begrenzen und Auslandsüberweisungen unterbinden soll, sei in seiner jetzigen Form wirkungslos. Schneider bemängelt insbesondere die fortbestehenden SEPA-Funktionen der Karte – die JUNGE FREIHEIT berichtete . (rr)