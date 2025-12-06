Linksextremisten bewerfen Kronjuwelen-Vitrine mit Essen

Anzeige

LONDON. Die Polizei hat am Samstag vier Linksextremisten festgenommen, die die Kronjuwelen-Vitrine in der Festungsanlage des Tower of London beschädigt haben. In einem Video ist zu sehen, wie die Mitglieder der Gruppierung „Take Back Power“, zu deutsch „Holen wir uns die Macht zurück“ sie mit Streuselkuchen und Vanillesoße beworfen haben. Anschließend rollten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Die Demokratie ist zerfallen – besteuert die Reichen“ aus. Die hinter den Glasscheiben versteckten Juwelen kamen dabei nicht zu schaden. Kurzzeitig war der Londoner Tower wegen des Vorfalls für den Publikumsverkehr geschlossen.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets. We need a House of the People to tax the rich. Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

Die Gruppe beklagt, Großbritannien sei verfallen, weil „die Superreichen Milliarden horten“ würden. Um deren vermeintliches Vetorecht zur Besteuerung höherer Einkommen und Vermögen umzugehen, solle ein aus zufällig ausgelosten Mitgliedern bestehendes „Haus der Bevölkerung“ etabliert werden. Sollte die britische Regierung den Forderungen nicht folgen, werde „Take Back Power“ ihren „gewaltfreien Einsatz“ fortsetzen. Erst am Mittwoch hatte die Gruppierung mit der gleichen Begründung mehrere Säcke Dünger unter dem Weihnachtsbaum des Londoner Ritz-Luxushotels ausgeschüttet.

Die britischen Kronjuwelen kommen bei Zeremonien zum Einsatz

Für vergleichbare Aktionen und Forderungen waren bisher klimaradikale Gruppierungen wie „Just Stop Oil“, Extinction Rebellion sowie die inzwischen umbenannte Letzte Generation bekannt. Ende November hatte das Landgericht Hamburg zehn Anhänger der letztgenannten Organisation zu mehr als 403.100 Euro Entschädigung verurteilt. Grund dafür war eine Sitzblockade des Hamburger Flughafens im Juli 2023, wobei sich die Beteiligten auf dem Rollfeld festgeklebt hatten (die JF berichtete). Auch sie forderten die Etablierung eines zufällig ausgelosten „Gesellschaftsrats“, um die „Klimakatastrophe“ zu verhindern.

Der im 11. Jahrhundert erbaute Londoner Tower gehört zum Unesco-Welterbe. Die darin befindlichen Kronjuwelen gehören der britischen Monarchie und werden seit 1669 öffentlich ausgestellt. Sie sind ein fester Bestandteil von Krönungszeremonien sowie weiteren wichtigen staatlichen Ereignissen. (kuk)