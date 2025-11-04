Anzeige
Dschihadisten richten Massaker an: Im Sudan drohen neue Flüchtlingswellen

Im Sudan flüchten immer mehr Menschen vor den Massakern der Islamisten.
Im Sudan flüchten immer mehr Menschen vor den Massakern der Islamisten. Foto: picture alliance / Anadolu | Stringer
Im Sudan drohen neue Flüchtlingswellen

Während sich die Dschihadisten im Sudan an den eigenen Massakern berauschen, schweigt Europa. Dabei könnte der Krieg auch Auswirkungen auf andere Weltregionen haben.

Im Sudan flüchten immer mehr Menschen vor den Massakern der Islamisten. Foto: picture alliance / Anadolu | Stringer
