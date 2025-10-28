Diese Länder kontrollieren den Rohstoffmarkt

US-Präsident Donald Trump, sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin vor einer Bohrinsel: Deutschland hat wenig Rohstoffe, doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Grafik: JF (Symbolbild)

Rohstoffe wie Erdöl, Kohle oder Kupfer sind essentiell für die globale Wirtschaft. Wer – wie Deutschland – nur wenig davon besitzt, ist auf Importe angewiesen. Wer sind die großen Spieler auf dem Rohstoffmarkt?