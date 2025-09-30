Helfer und Veteranen des Ukraine-Krieges sprechen gemeinsam über das Erlebte. Foto: Vogel

„Ich gehe sofort zurück an die Front“, sagt ein verwundeter Soldat in der Ukraine

Sie sind gezeichnet vom Krieg und der Gefangenschaft. Ukrainer, die sich in Veteranenorganisationen gegenseitig helfen; anderen Mut machen. Was treibt sie an, läßt sich durchhalten? Für die JUNGE FREIHEIT berichtet Ferdinand Vogel aus dem Kriegsgebiet.