Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Reportage: „Ich gehe sofort zurück an die Front“, sagt ein verwundeter Soldat in der Ukraine

JF-Reportage: „Ich gehe sofort zurück an die Front“, sagt ein verwundeter Soldat in der Ukraine

JF-Reportage: „Ich gehe sofort zurück an die Front“, sagt ein verwundeter Soldat in der Ukraine

Helfer und Veteranen des Ukraine-Krieges sprechen gemeinsam über das Erlebte.
Helfer und Veteranen des Ukraine-Krieges sprechen gemeinsam über das Erlebte.
Helfer und Veteranen des Ukraine-Krieges sprechen gemeinsam über das Erlebte. Foto: Vogel
JF-Plus Icon Premium JF-Reportage
 

„Ich gehe sofort zurück an die Front“, sagt ein verwundeter Soldat in der Ukraine

Sie sind gezeichnet vom Krieg und der Gefangenschaft. Ukrainer, die sich in Veteranenorganisationen gegenseitig helfen; anderen Mut machen. Was treibt sie an, läßt sich durchhalten? Für die JUNGE FREIHEIT berichtet Ferdinand Vogel aus dem Kriegsgebiet.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Helfer und Veteranen des Ukraine-Krieges sprechen gemeinsam über das Erlebte. Foto: Vogel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement