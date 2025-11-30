Anzeige
Frankreich: Ei-Attacke auf Bardella – RN-Chef bei Autogrammstunde angegriffen

Der Vorsitzende des Rassemblement National, Jordan Bardella. Foto: picture alliance / abaca | Huchot-Boissier Patricia/ABACA
Frankreich
 

Ei-Attacke auf Bardella – RN-Chef bei Autogrammstunde angegriffen

Jordan Bardella ist bei einer Autogrammstunde im südfranzösischen Moissac mit einem Ei beworfen worden. Der 74jährige Angreifer, mutmaßlich aus dem Umfeld antifaschistischer Demonstranten, wurde festgenommen.
MOISSAC. Der Vorsitzende des französischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, ist am Samstagnachmittag bei einer Autogrammstunde im südfranzösischen Moissac attackiert worden. Nach Angaben aus Polizeikreisen warf ein 74jähriger Mann während der Veranstaltung ein Ei in Richtung des Europaabgeordneten, wie der Fernsehsender CNews berichtete. Sicherheitskräfte überwältigten den Angreifer sofort und nahmen ihn in Gewahrsam. Bardella blieb unverletzt und konnte die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortsetzen.

Der Vorfall ereignete sich am Rande einer Promotiontour für Bardellas neues Buch. Der Politiker hatte sich gerade mit Besucherinnen und Besuchern der Signierstunde ausgetauscht, als sich der Mann auf ihn zubewegte. Medienberichten zufolge soll der Verdächtige zuvor in einer Gruppe antifaschistischer Demonstrierender gesehen worden sein, die gegen Bardellas Besuch protestierten. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zu den Hintergründen.

Bardella will sich nicht beirren lassen

Bardella erklärte später auf der Plattform X, er wolle die anwesenden Unterstützer beruhigen und werde sich von dem Zwischenfall nicht beirren lassen. Der Rassemblement National kündigte an, Strafanzeige gegen den Angreifer zu stellen. Parteivertreter verurteilten die Attacke scharf. Die RN-Abgeordnete Laure Lavalette forderte politische Gegner auf, den Vorfall klar zu verurteilen.

Nach aktuellen Umfragen hat Bardella sehr gute Chancen bei den kommenden französischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2027 Präsident zu werden. Auch im allgemeinen Beliebtheitsranking steht er an der Spitze (JF berichtete). (lb)

