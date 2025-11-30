Ei-Attacke auf Bardella – RN-Chef bei Autogrammstunde angegriffen

Anzeige

MOISSAC. Der Vorsitzende des französischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, ist am Samstagnachmittag bei einer Autogrammstunde im südfranzösischen Moissac attackiert worden. Nach Angaben aus Polizeikreisen warf ein 74jähriger Mann während der Veranstaltung ein Ei in Richtung des Europaabgeordneten, wie der Fernsehsender CNews berichtete. Sicherheitskräfte überwältigten den Angreifer sofort und nahmen ihn in Gewahrsam. Bardella blieb unverletzt und konnte die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortsetzen.

Der Vorfall ereignete sich am Rande einer Promotiontour für Bardellas neues Buch. Der Politiker hatte sich gerade mit Besucherinnen und Besuchern der Signierstunde ausgetauscht, als sich der Mann auf ihn zubewegte. Medienberichten zufolge soll der Verdächtige zuvor in einer Gruppe antifaschistischer Demonstrierender gesehen worden sein, die gegen Bardellas Besuch protestierten. Die Polizei machte zunächst keine näheren Angaben zu den Hintergründen.

Bardella will sich nicht beirren lassen

Bardella erklärte später auf der Plattform X, er wolle die anwesenden Unterstützer beruhigen und werde sich von dem Zwischenfall nicht beirren lassen. Der Rassemblement National kündigte an, Strafanzeige gegen den Angreifer zu stellen. Parteivertreter verurteilten die Attacke scharf. Die RN-Abgeordnete Laure Lavalette forderte politische Gegner auf, den Vorfall klar zu verurteilen.

Je vais bien, merci à tous pour vos messages de soutien ! Et merci aux centaines de lecteurs pour leur accueil chaleureux dans le Tarn-et-Garonne. Plus nous progressons, plus nous nous rapprochons du pouvoir, et plus la violence de l’extrême gauche, de l’intolérance et de la… — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 29, 2025

Nach aktuellen Umfragen hat Bardella sehr gute Chancen bei den kommenden französischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2027 Präsident zu werden. Auch im allgemeinen Beliebtheitsranking steht er an der Spitze (JF berichtete). (lb)