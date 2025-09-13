CSU klammert an knappe Mehrheit, die AfD erreicht Rekordwert

Anzeige

MÜNCHEN. Die AfD hat in Bayern laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Forsa ihren bisherigen Höchstwert erreicht. Die Partei liegt demnach bei 19 Prozent und damit so stark wie nie zuvor. Die CSU kommt auf 37 Prozent und fällt damit unter die 40-Prozent-Marke.

Zusammen mit den Freien Wählern, die auf zehn Prozent absacken, hätte die Regierungskoalition rechnerisch weiterhin eine knappe Mehrheit im Landtag.

Nicht nur die CSU verliert

Die Grünen verbessern sich leicht auf 15 Prozent, die SPD rutscht in der von der Süddeutschen Zeitung in Auftrag gegebene Befragung unter 1012 Menschen weiter ab auf acht Prozent. Die FDP bleibt mit zwei Prozent klar unter der Fünf-Prozent-Hürde, während die Linke mit fünf Prozent so stark wie nie abschneidet. Das Bündnis Sahra Wagenknecht erreicht lediglich ein Prozent.

Frühere Umfragen hatten die CSU nach der Landtagswahl 2023 noch bei über 40 Prozent gesehen. Eine Insa-Umfrage aus dem Oktober 2024 verortete die AfD bereits bei 18 Prozent. (rr)