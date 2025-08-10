Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Europäisches Medienfreiheitsgesetz“: Die neue Presse-(Un)Freiheit der EU

„Europäisches Medienfreiheitsgesetz“: Die neue Presse-(Un)Freiheit der EU

„Europäisches Medienfreiheitsgesetz“: Die neue Presse-(Un)Freiheit der EU

Regelt die Pressefreiheit mit Hilfe von Medienräten völlig neu: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Regelt die Pressefreiheit mit Hilfe von Medienräten völlig neu: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Regelt die Pressefreiheit mit Hilfe von Medienräten völlig neu: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: picture alliance / AP | Masamine Kawaguchi
JF-Plus Icon Premium „Europäisches Medienfreiheitsgesetz“
 

Die neue Presse-(Un)Freiheit der EU

Journalisten, bei denen die EU „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ wittert, leben künftig gefährlich. „Vertrauenswürdige Medien“ dagegen will Kommissionspräsidentin von der Leyen mit dem „Medienfreiheitsgesetz“ fördern.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Regelt die Pressefreiheit mit Hilfe von Medienräten völlig neu: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: picture alliance / AP | Masamine Kawaguchi
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement