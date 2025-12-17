Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Reportage: Die Front im Südosten der Ukraine rückt näher

JF-Reportage: Die Front im Südosten der Ukraine rückt näher

JF-Reportage: Die Front im Südosten der Ukraine rückt näher

Zivilisten fliehen vor der Front im Osten der Ukraine.
Zivilisten fliehen vor der Front im Osten der Ukraine.
Zivilisten fliehen vor der Front im Osten der Ukraine. Foto: Vogel
JF-Plus Icon Premium JF-Reportage
 

Die Front im Südosten der Ukraine rückt näher

Nach einem Zwischenstopp in Kiew geht es weiter in den Osten der Ukraine; zur Front. Auf dem Weg dorthin trifft man Menschen, die ausharren, ihr Land nicht verlassen wollen. Ferdinand Vogel berichtet für die JF aus der Ukraine.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Zivilisten fliehen vor der Front im Osten der Ukraine. Foto: Vogel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles