Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Provokation aus der Luft: Deutschland und die Nato drohen Moskau mit Abschuß von Jets

Provokation aus der Luft: Deutschland und die Nato drohen Moskau mit Abschuß von Jets

Provokation aus der Luft: Deutschland und die Nato drohen Moskau mit Abschuß von Jets

Nato. Eurofighter
Nato. Eurofighter
Eurofighter der Bundeswehr. Foto: picture alliance / ZB
Provokation aus der Luft
 

Deutschland und die Nato drohen Moskau mit Abschuß von Jets

Europäische Diplomaten treffen in Moskau auf russische Vertreter und machen klar, daß die Nato auf weitere Luftraumverletzungen reagieren wird – notfalls mit dem Abschuß russischer Jets.
Anzeige

junge Autoren, Jungautoren, Wettbewerb, Journalisten

KIEW. Europäische Diplomaten haben in Moskau mit scharfen Worten auf die jüngsten Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets reagiert (JF berichtete). Laut Berichten haben die Vertreter Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs dem Kreml unmißverständlich klargemacht, daß die Nato im Ernstfall bis zum Abschuß russischer Maschinen bereit sei.

In dem als angespannt beschriebenen Gespräch ging es um den Einflug von drei MiG-31 in den estnischen Luftraum. Moskau wies diese Darstellung zurück und erklärte, die Flüge seien eine Reaktion auf ukrainische Angriffe auf die Krim gewesen, die ohne Nato-Hilfe nicht möglich gewesen wären.

Nato will keine weitere Provokation hinnehmen

Nach Angaben von Bloomberg sollte das Treffen vor allem Kremlchef Wladimir Putin eine deutliche Warnung übermitteln. Die Nato wollte klarstellen, daß sie weitere Zwischenfälle nicht hinnehmen werde. Beobachter sprachen von einem gefährlichen Kräftemessen, das jederzeit eskalieren könnte. Russische Vertreter notierten dem Vernehmen nach während der Unterredung jedes Detail.

Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte das Treffen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erklärte anschließend, er stehe in engem Kontakt mit Paris, London und Warschau und unterstütze „alle notwendigen Maßnahmen“, um künftige Luftraumverletzungen zu verhindern. (rr)

Eurofighter der Bundeswehr. Foto: picture alliance / ZB
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement