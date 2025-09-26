Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

AfD-Oberbürgermeisterkandidat: Herr Emmerich, was können Sie in Gelsenkirchen wirklich verändern?

AfD-Oberbürgermeisterkandidat: Herr Emmerich, was können Sie in Gelsenkirchen wirklich verändern?

AfD-Oberbürgermeisterkandidat: Herr Emmerich, was können Sie in Gelsenkirchen wirklich verändern?

Norbert Emmerich, Kandidat der AfD für das Amt des Oberbürgermeisters in Gelsenkirchen, spricht am Wahlabend der Kommunalwahl 2025 in Nordrhein-Westfalen in ein Mikrofon und beantwortet Fragen von Journalisten. Der 72jährige pensionierte Bankkaufmann steht im Fokus der Kameras, im Hintergrund sind unscharf weitere Reporter zu sehen. Norbert Emmerich: „Die CDU-Wähler haben die Entscheidung zwischen einem Weiter so oder echten Veränderungen.“ Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser
Norbert Emmerich, Kandidat der AfD für das Amt des Oberbürgermeisters in Gelsenkirchen, spricht am Wahlabend der Kommunalwahl 2025 in Nordrhein-Westfalen in ein Mikrofon und beantwortet Fragen von Journalisten. Der 72jährige pensionierte Bankkaufmann steht im Fokus der Kameras, im Hintergrund sind unscharf weitere Reporter zu sehen. Norbert Emmerich: „Die CDU-Wähler haben die Entscheidung zwischen einem Weiter so oder echten Veränderungen.“ Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser
Norbert Emmerich: „Die CDU-Wähler haben die Entscheidung zwischen einem Weiter so oder echten Veränderungen.“ Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser
JF-Plus Icon Premium AfD-Oberbürgermeisterkandidat
 

Herr Emmerich, was können Sie in Gelsenkirchen wirklich verändern?

Nach dem Überraschungserfolg im ersten Wahlgang spricht Gelsenkirchens AfD-Oberbürgermeisterkandidat Norbert Emmerich mit der JUNGEN FREIHEIT über seine Chancen in der Stichwahl, die Schwäche der SPD im Ruhrgebiet und die Frage, ob CDU-Wähler für den Wechsel sorgen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Norbert Emmerich: „Die CDU-Wähler haben die Entscheidung zwischen einem Weiter so oder echten Veränderungen.“ Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement