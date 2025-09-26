Herr Emmerich, was können Sie in Gelsenkirchen wirklich verändern?

Norbert Emmerich: „Die CDU-Wähler haben die Entscheidung zwischen einem Weiter so oder echten Veränderungen.“ Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Nach dem Überraschungserfolg im ersten Wahlgang spricht Gelsenkirchens AfD-Oberbürgermeisterkandidat Norbert Emmerich mit der JUNGEN FREIHEIT über seine Chancen in der Stichwahl, die Schwäche der SPD im Ruhrgebiet und die Frage, ob CDU-Wähler für den Wechsel sorgen.