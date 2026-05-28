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Postliberalismus: Manfred Weber, der postliberale Utopist

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Manfred Weber (CSU) als John Lennon: Postliberalismus im hippiehaften Gewand. (Themenbild/Collage)
Manfred Weber (CSU) als John Lennon: Postliberalismus im hippiehaften Gewand. (Themenbild/Collage)
Manfred Weber (CSU) als John Lennon: Postliberalismus im hippiehaften Gewand. Bild: JF, verwendete Fotos: picture alliance / AP Photo /// picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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Manfred Weber, der postliberale Utopist

In seinem „Pfingstbrief“ an die CSU-Kollegen präsentiert sich Manfred Weber plötzlich als Liberalismuskritiker. Die Alternative, für die er wirbt, klingt aber keineswegs besser. Ein Verriss.

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Manfred Weber (CSU) als John Lennon: Postliberalismus im hippiehaften Gewand. Bild: JF, verwendete Fotos: picture alliance / AP Photo /// picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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