Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Großbritannien: Das Phänomen Farage – Jetzt lachen Sie nicht mehr, oder?“

Großbritannien: Das Phänomen Farage – Jetzt lachen Sie nicht mehr, oder?“

Großbritannien: Das Phänomen Farage – Jetzt lachen Sie nicht mehr, oder?“

Das Bild zeigt Nigel Farage.
Das Bild zeigt Nigel Farage.
Reform UK-Gründer Nigel Farage: Der Polit-Aussenseiter führt die Umfragen mit deutlichem Abstand an. Foto: IMAGO / Avalon.red
JF-Plus Icon Premium Großbritannien
 

Das Phänomen Farage – Jetzt lachen Sie nicht mehr, oder?“

Was einst undenkbar schien, ist greifbar nah: Nigel Farage steht vor dem größten Triumph seiner politischen Karriere. Großbritanniens Establishment zittert vor dem Brexit-Architekten.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Reform UK-Gründer Nigel Farage: Der Polit-Aussenseiter führt die Umfragen mit deutlichem Abstand an. Foto: IMAGO / Avalon.red
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement