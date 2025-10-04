Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger spricht beim Landesparteitag in Idar-Oberstein.
AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger: Kann sich Hoffnung auf gutes Ergebnis machen. Foto: picture alliance/dpa | Laszlo Pinter
Politische Stimmung
 

AfD vor SPD – Umfragesensation in Rheinland-Pfalz

In keinem Bundesland wird so erbarmungslos gegen AfD-Mitglieder vorgegangen wie in Rheinland-Pfalz. Doch profitieren kann die SPD geführte Regierung davon nicht. Die AfD zieht den Sozialdemokraten erstmals davon.
BERLIN. Wäre am Sonntag Landtagswahl in Rheinland-Pfalz könnte die AfD mit einem starken Ergebnis rechnen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild erreicht die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla in dem Bundesland derzeit 23 Prozent. Das sind vier Prozentpunkte mehr als noch im April. Stärkste Kraft bliebe die CDU mit 27 Prozent und leichten Verlusten. Ihr Vorsprung auf die AfD liegt jetzt noch bei vier Prozentpunkten.

Die SPD steigert sich von 21 auf 22 Prozent. Die Grünen stagnieren bei neun Prozent, die FDP kann um zwei Prozentpunkte auf vier Prozent zulegen, scheitert jedoch an der Fünfprozenthürde. Auch das BSW und die Freien Wähler würden mit vier beziehungsweise drei Prozent nicht in den kommenden Landtag einziehen. Die Linkspartei könnte mit sechs Prozent rechnen und verliert damit im Vergleich zur April-Befragung jeden dritten Wähler.

Verglichen mit der vergangenen Landtagswahl könnte sich die AfD fast verdreifachen. Die SPD dagegen würde drastisch verlieren.

Aktuelle Umfrage verglichen mit der vergangenen Landtagswahl. Grafik: JF
Wahl im kommenden März

In Rheinland-Pfalz regiert derzeit die letzte Ampelkoalition der Bundesrepublik. Die Landesregierung unter Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ist für ihren harten und zum Teil rechtswidrigen Kurs gegen die AfD bekannt. Zuletzt mußte die Landesregierung die Ankündigung, alle AfD-Mitglieder aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen, nach scharfer Kritik von Staatsrechtlern wieder kassieren (JF berichtete). Zudem wurde dem AfD-Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen die Zulassung zur Wahl verweigert (JF berichtete).

In Rheinland-Pfalz wird in sechs Monaten ein neuer Landtag gewählt. Spitzenkandidat der AfD ist der Fraktionschef im Landtag, Jan Bollinger. (ho)

