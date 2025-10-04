Rechtspartei steht vor Wahlsieg in Tschechien

Anzeige

PRAG. Die rechte ANO-Partei des früheren Ministerpräsidenten Andrej Babis kann sich große Hoffnungen auf einen Sieg bei den Parlamentswahlen in Tschechien machen. Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen erreicht sie mehr als 35 Prozent der Stimmen. Das sind rund acht Prozentpunkte mehr als noch 2021. Umfragen sahen sie bei etwa 30 Prozent. Das Mitte-Bündnis Spolu (Gemeinsam) kommt auf rund 22 Prozent, sechs Punkte weniger als bei der vergangenen Wahl.

Die Liberalen können ihr Ergebnis bei rund elf Prozent halten. Erstmals im Parlament vertreten sein wird die Autofahrerpartei mit rund sieben Prozent der Stimmen. Die Piratenpartei erreicht etwa 8,5 Prozent. Die rechte Svoboda-Partei kann sich auf knapp acht Prozent verdoppeln. Insgesamt beteiligten sich rund 69 Prozent der acht Millionen Wahlberechtigten an der Wahl der 200 Sitze im wichtigen Abgeordnetenhaus.

Erste Prognose zur Parlamentswahl in #Tschechien:

➡️ ANO von Ex-Premier Babiš stärkste Kraft

➡️ aktuelle Regierungskoalition (SPOLU + STAN) ohne Mehrheit

➡️ Stačilo! schafft es nicht ins Abgeordnetenhaus

➡️ SPD schwächer als erwartet Mehr bald auf https://t.co/SSceki2fGP pic.twitter.com/6XGZkuheZX — LandesEcho (@LandesEchoPrag) October 4, 2025

Babis hatte im Wahlkampf unter anderem Steuersenkungen, eine Senkung der Energiepreise und mehr innere Sicherheit versprochen. Waffenlieferungen an die Ukraine sieht er kritisch. Die Massenmigration nach Europa lehnt er strikt ab. Ministerpräsident Petr Fiala von Spolu verliert damit seine Mehrheit im Parlament. (ho)