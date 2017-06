Ein Toter bei Anschlag auf Moslems in London

LONDON. In der Nacht zu Montag ist ein Mann mit einem Lieferwagen in London in eine Gruppe von Moslems gerast. Mindestens ein Mensch wurde dabei getötet, zehn weitere verletzt, berichtet der Sender BBC. Die Polizei wertet die Tat als Terroranschlag. Die Moslems waren zuvor aus einer Moschee gekommen. Die Polizei nahm einen 48 Jahre alten Mann fest. Er werde nun auf seine geistige Zurechnungsfähigkeit hin untersucht.

Anti-Terror-Einheiten der Polizei übernahmen die Ermittlungen. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einem „fürchterlichen Anschlag auf gemeinsame Werte“. Es seien nicht alle Details bekannt, „aber das war klar ein gezielter Angriff auf unschuldige Londoner, von denen viele gerade die Gebete während des heiligen Ramadan beendeten“, teilte Khan mit.

Seine „Gedanken und Gebete“ seien bei allen Betroffenen. Premierministerin Theresa May bezeichnete das Ereignis als „schrecklichen Vorfall “ und sagte, die Polizei werde ihn „wie eine potentielle Terrorattacke“ behandeln.

Thoughts & prayers with all those affected by the horrific terrorist attack on innocent people in #FinsburyPark. https://t.co/mbBCS9Gaad pic.twitter.com/Fvhl3DOAV4

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 19, 2017