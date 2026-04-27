„Stinkt alles nach Urin“: ZDF beleidigt Howard-Carpendale-Publikum

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MAINZ. Durch Marktforschung ist bekannt, dass das ZDF vor allem von älteren Zuschauern eingeschaltet wird. Doch die hat Moderator Oliver Welke in der „heute-show“ mit einem angeblichen Witz beleidigt. Der lautete: „Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale.“

Gemeint sind Schlagersänger Howard Carpendale, der aktuell auf Deutschland-Tournee geht, und sein Publikum. Der 80jährige sprach auf Instagram den ZDF-Mann direkt an: „Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir? Hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?“ Bei seinen Konzerten seien „feine Leute“.

Und dann ergänzte der gebürtige Südafrikaner: „Komm mal vorbei, ich bring dir ein bisschen bei, was Empathie heißt, okay?“ Carpendale ergänzte: „Und ich verfolge diese Sache, das verspreche ich dir, weil, bis du sagst: ‚Es tut mir echt leid‘, gibt’s zwischen uns beiden gar nichts zu besprechen.“

Welke: „Ich war noch nie bei einem Carpendale-Konzert“

In der Comedy-Sendung war es um Roboter auch in Seniorenheimen gegangen und darum, ob diese Witze erzählen könnten. Welke schlug einem Pflegeroboter einen Witz vor, der „altersgerecht“ sei. Der erzählte einen, woraufhin Welke die Urin-Beleidigung von sich gab.

Inzwischen hat sich der ZDF-Moderator geweigert, Carpendales Aufforderung nach Entschuldigung zu folgen. Der Bild sagte er: „Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen – hat ja auch geklappt.“



Dafür habe er einen Sänger gebraucht, den jeder kenne: „Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen.“

Der Schlagerstar hat kurz nach seinem 80. Geburtstag im Januar zum ersten Mal in seiner 60 Jahre dauernden Karriere Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts erreicht, wie GfK Entertainment mitgeteilt hat. Carpendales neues Album „Zeitlos“ ist damit seine zehnte Platte, die in den Top Fünf landet. (fh)