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PR-Coup für den Tourismusverband?: Tromps kurioser 335jähriger Krieg

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Admiral Maarten Tromp begann einen kuriosen 335jährigen Krieg.
Admiral Maarten Tromp begann einen kuriosen 335jährigen Krieg.
Admiral Maarten Tromp begann einen kuriosen 335jährigen Krieg. Foto: picture alliance / Liszt Collection | Liszt Collection
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Tromps kurioser 335jähriger Krieg

Erst 1986 schlossen Niederlande mit Isles of Scilly wieder Frieden. Dass es überhaupt zu so einem langen Kriegszustand kam, ist wohl der Überlagerung eines größeren Konfliktes zu verdanken gewesen.

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Admiral Maarten Tromp begann einen kuriosen 335jährigen Krieg. Foto: picture alliance / Liszt Collection | Liszt Collection
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