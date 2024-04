Michael Klonovsky in der Bibliothek des Konservatismus: Kulturelle Aneignung ist so alt wie die menschliche Zivilisation Foto: privat

Lesung in Berlin

Michael Klonovsky ist kein Mann der leisen Zwischentöne. Gewohnt schwarzhumorig stellt er sein aktuelles Buch in der Bibliothek des Konservatismus vor. Was hält er von roten Linien? Und wann kehrt der gesunde Menschenverstand zurück in die gesellschaftliche Mitte?