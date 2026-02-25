Anzeige
TV-Kritik: Kein Triell, sondern ein Duett gegen „Outlaw“ Markus Frohnmaier

Beim Triell zur Landtagswahl in Baden-Württemberg sah sich AfD-Mann Markus Frohnmaier (r.) zwei Gegnern gegenüber. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod
JF-Plus Icon Premium TV-Kritik
 

Kein Triell, sondern ein Duett gegen „Outlaw“ Markus Frohnmaier

Schwarz-grünes Schunkeln gegen die AfD – beim TV-Triell zum Landtagswahlkampf im Ländle haken sich der Grüne Cem Özdemir und Manuel Hagel (CDU) gegen AfD-Mann Frohnmaier unter. Da zündet auch eine in letzter Minute platzierte Schmutzladung der Öko-Partei nicht.

