AfD in Berlin in Sensationsumfrage erstmals zweitstärkste Kraft

BERLIN. Die AfD ist laut einer Befragung erstmals seit ihrer Gründung zweitstärkste Kraft in Berlin. Wie aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild-Zeitung hervorgeht, würden 17 Prozent der Berliner ihr ihre Stimme geben, nur die CDU mit 22 Prozent ist stärker. Die SPD steht aktuell bei 16 Prozent, Grüne und Linkspartei jeweils bei 15 Prozent. FDP und BSW würden mit jeweils vier Prozent den Einzug ins Abgeordnetenhaus knapp verpassen.

Bemerkenswert sind diese Zahlen vor allem im Vergleich zum Wahlergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2023. Damals holte die CDU 6,2 Prozentpunkte mehr als beim aktuellen Umfrageergebnis, die AfD hingegen war 2023 in der Hauptstadt noch einstellig (9,1 Prozent). Ebenfalls zulegen konnte zuletzt die Linkspartei – die Insa-Umfrage sieht sie um 2,8 Prozentpunkte stärker als beim Wahlergebnis 2023. Die SPD verliert im selben Zeitraum 2,4 Prozentpunkte, die Grünen 3,4 Prozentpunkte.

Für Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bedeutet das, daß er die SPD und die Grünen für eine Regierungskoalition bräuchte. Eine Zusammenarbeit mit der AfD oder Linkspartei hatte der Christdemokrat zuletzt kategorisch ausgeschlossen.

Auch eine SPD-geführte rot-rot-grüne Landesregierung wäre mit diesen Zahlen bei 46 Prozent möglich. In Berlin soll am 20. September ein neuer Senat gewählt werden. (st)