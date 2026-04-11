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Gossensprache als GEZ-Inhalt: Kebekus präsentiert sich vulgär und primitiv wie eh und je

Gossensprache als GEZ-Inhalt: Kebekus präsentiert sich vulgär und primitiv wie eh und je

Gossensprache als GEZ-Inhalt: Kebekus präsentiert sich vulgär und primitiv wie eh und je

Carolin Kebekus vertraut in ihrer ÖRR-Show auf das Konzept plumper Provokation und Gossensprache.
Carolin Kebekus vertraut in ihrer ÖRR-Show auf das Konzept plumper Provokation und Gossensprache.
Carolin Kebekus vertraut in ihrer ÖRR-Show auf das Konzept plumper Provokation und Gossensprache. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Gossensprache als GEZ-Inhalt
 

Kebekus präsentiert sich vulgär und primitiv wie eh und je

Hauptsache Provokation: So reiht Carolin Kebekus in der nächsten Folge ihrer Show eine Beleidigung an die nächste. Sowas hält man beim WDR für so mutig und so toll, dass man die Sendung verlängert. Geld genug ist ja da.

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Carolin Kebekus vertraut in ihrer ÖRR-Show auf das Konzept plumper Provokation und Gossensprache. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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