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Filmbesprechung: Horst Schlämmer geht auf Deutschlandtour

Filmbesprechung: Horst Schlämmer geht auf Deutschlandtour

Filmbesprechung: Horst Schlämmer geht auf Deutschlandtour

Horst Schlämmer geht auf Reisen und strapaziert die Geduld seiner Mitmenschen.
Horst Schlämmer geht auf Reisen und strapaziert die Geduld seiner Mitmenschen.
Horst Schlämmer geht auf Reisen und strapaziert die Geduld seiner Mitmenschen. Foto: YouTube Screenshot
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Horst Schlämmer geht auf Deutschlandtour

Hape Kerkelings Kunstfigur Horst Schlämmer ist zurück auf der großen Leinwand. Die geht auf große Reise und jagt nach dem Glück. Wie schlimm wird es diesmal?

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Horst Schlämmer geht auf Reisen und strapaziert die Geduld seiner Mitmenschen. Foto: YouTube Screenshot
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