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Kino: Ein filmisches Denkmal für Michael Jackson ohne Makel

Kino: Ein filmisches Denkmal für Michael Jackson ohne Makel

Kino: Ein filmisches Denkmal für Michael Jackson ohne Makel

Der Kinofilm "Michael" zeigt Pop-Star Michael Jackson auch auf dem Gipfel seines Erfolges.
Der Kinofilm "Michael" zeigt Pop-Star Michael Jackson auch auf dem Gipfel seines Erfolges.
Der Kinofilm „Michael“ zeigt Pop-Star Michael Jackson auch auf dem Gipfel seines Erfolges. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited
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Ein filmisches Denkmal für Michael Jackson ohne Makel

Michael Jackson lebt im Kino! In einem großen Musikfilm erlebt der „King of Pop“ seine Wiederauferstehung. Doch Antoine Fuquas Annäherung an das kreative Genie mit den dunklen Seiten ist erstaunlich glatt ausgefallen.

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Der Kinofilm „Michael“ zeigt Pop-Star Michael Jackson auch auf dem Gipfel seines Erfolges. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited
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