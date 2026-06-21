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JF-TV: „Eine Vertreibungsdemo“: So marschieren Linke gegen „rechte Medien“ in Berlin auf

JF-TV: „Eine Vertreibungsdemo“: So marschieren Linke gegen „rechte Medien“ in Berlin auf

JF-TV: „Eine Vertreibungsdemo“: So marschieren Linke gegen „rechte Medien“ in Berlin auf

Chefredakteure Reichelt und Mannhart, daneben die linke Demo. Fotos: JF
JF-TV
 

„Eine Vertreibungsdemo“: So marschieren Linke gegen „rechte Medien“ in Berlin auf

In Berlin ziehen linke Demonstranten vor die Redaktionsräume „rechter Medien“. Mittendrin: die Chefredakteure der Portale. Die JF war mit einem Kamerateam vor Ort.
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„Nazis raus“: In Berlin-Kreuzberg organisierten Linke, unterstützt von der linksextremen Plattform „Indymedia“, am Samstag einen „Fahrradkorso“ vor den Redaktionsräumen der „rechten Medien“ Apollo News und Nius. Ziel der Demonstranten: Die beiden Redaktionen sollen Kreuzberg verlassen.

Die Chefredakteure der Portale, Max Mannhart und Julian Reichelt, mischten sich unter die Teilnehmer der Demo. „Freier Journalismus soll aus Kreuzberg vertrieben werden, und das ganze mit Gewalt“, kommentierte Reichel das Geschehen. Die JUNGE FREIHEIT war mit einem Kamerateam vor Ort.

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Chefredakteure Reichelt und Mannhart, daneben die linke Demo. Fotos: JF
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