„Eine Vertreibungsdemo“: So marschieren Linke gegen „rechte Medien“ in Berlin auf

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„Nazis raus“: In Berlin-Kreuzberg organisierten Linke, unterstützt von der linksextremen Plattform „Indymedia“, am Samstag einen „Fahrradkorso“ vor den Redaktionsräumen der „rechten Medien“ Apollo News und Nius. Ziel der Demonstranten: Die beiden Redaktionen sollen Kreuzberg verlassen.

Die Chefredakteure der Portale, Max Mannhart und Julian Reichelt, mischten sich unter die Teilnehmer der Demo. „Freier Journalismus soll aus Kreuzberg vertrieben werden, und das ganze mit Gewalt“, kommentierte Reichel das Geschehen. Die JUNGE FREIHEIT war mit einem Kamerateam vor Ort.