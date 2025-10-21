Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Geplante Digitalabgabe: Wird Weimer zum Problem für die Unabhängigkeit der Presse?

Sagt US-Digitalkonzernen den Kampf an: Staatsminister Wolfram Weimer. Foto: IMAGO / NurPhoto
Wird Weimer zum Problem für die Unabhängigkeit der Presse?

Auf der Buchmesse glänzte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nicht nur durch Doppelmoral. Er schlug auch die Einführung einer neuen Abgabe vor, mit der Geld an die Presse umverteilt werden könnte. Es droht eine staatliche Medienförderung.

Sagt US-Digitalkonzernen den Kampf an: Staatsminister Wolfram Weimer. Foto: IMAGO / NurPhoto
