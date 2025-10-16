Anzeige
TV-Kritik: Von Storch und die Krux der Wehrpflichtdebatte im Ukraine-Krieg

AfD-Politikerin Beatrix von Storch (r.) muß bei Lanz zur Wehrpflicht Stellung beziehen. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
Von Storch und die Krux der Wehrpflichtdebatte im Ukraine-Krieg

Bei ihren Vorbehalten gegen die Wehrpflicht hat AfD-Vize von Storch bei Markus Lanz ihre liebe Mühe, sich von der Linkspartei abzugrenzen. Völlig einig ist sie sich mit Linken-Chefin Schwerdtner hingegen bei der Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine.

