AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl Baden-Württemberg, Markus Frohnmaier: Seine Partei gewann zwei Prozentpunkte hinzu. Foto: picture alliance/dpa | Jan-Philipp Strobel
Umfrage zur Landtagswahl
 

AfD erreicht Rekordwert in Baden-Württemberg

So hoch stand die AfD in Baden-Württemberg noch nie: Mit 21 Prozent zieht die Landespartei in einer neuen Sonntagsfrage an den Grünen vorbei.
STUTTGART. Die AfD hat in einer neuen Umfrage des Instituts Infratest dimap in Baden-Württemberg einen neuen Höchststand erreicht. Würde die Landtagswahl am kommenden Sonntag stattfinden, käme die Partei auf 21 Prozent. Gegenüber der Befragung zuvor gewann sie zwei Prozentpunkte hinzu und zog an den regierenden Grünen vorbei. Die Partei des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann liegt unverändert bei 20 Prozent.

Die CDU bleibt mit 29 Prozent stärkste Kraft. Im Vergleich zur vorherigen Sonntagsfrage verlor der derzeitige Juniorpartner der Grünen zwei Prozentpunkte. Die SPD erreicht zehn Prozent wie in der Umfrage zuvor. In den Landtag zögen noch die Linkspartei mit sieben Prozent und die FDP mit fünf Prozent ein. Auch die Werte dieser drei Parteien blieben unverändert.

Aktuelle Sonntagsfrage für Baden-Württemberg. Grafik: JF

AfD auch in Sachsen-Anhalt vor Rekordergebnis

Auch in Sachsen-Anhalt erreichte die AfD einen neuen Umfragerekord (JF berichtete). Als erster Landesverband kam die Partei in einer Insa-Sonntagsfrage auf 40 Prozent, gefolgt von der regierenden CDU mit 26 Prozent. In den Magdeburger Landtag zögen außerdem die Linkspartei mit elf Prozent sowie die SPD und das BSW mit jeweils sechs Prozent.

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg wird am 8. März 2026 stattfinden, in Sachsen-Anhalt soll sie am 6. September folgen. (kuk)

