Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
JF-TV-Interview: Ein Opfer der Trans-Ideologie packt aus

Das Bild zeigt Sophie Ben James bei JF-TV. Inzwischen fühlt sie sich wohl als Frau.
Sophie Ben James bei JF-TV: Inzwischen fühlt sie sich wohl als Frau. Foto: JF
JF-TV-Interview
 

Ein Opfer der Trans-Ideologie packt aus

Im Interview mit JF-TV erzählt Trans-Aussteigerin Sophie Ben James ihre Geschichte. Sie erlebt eine von Gewalt und Mißbrauch geprägte Kindheit, gerät in die Fänge der Trans-Ideologie – und findet schlußendlich den Ausweg.
Sophie Ben James spricht mit JF-TV über ihr junges, aber schon sehr bewegtes Leben. Gewalt und Mißbrauch in der Familie, psychische Probleme. Früh wurde sie zum Opfer der Trans-Ideologie.

Als Mädchen fühlte sie sich unwohl, schwach, hilflos. Sie entwickelte eine Identitätskrise und fühlte sich im falschen Körper – wollte nicht mehr Frau sein. Und begann mit Operationen. Inzwischen bereut sie diesen Schritt, fühlt sich wohl als Frau und kämpft mutig für den Kinderschutz. Eine Geschichte voller Schmerz, Erkenntnis und Hoffnung.

Das ganze Interview finden Sie ab 18 Uhr hier:

