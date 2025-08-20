Ein Opfer der Trans-Ideologie packt aus

Anzeige

Sophie Ben James spricht mit JF-TV über ihr junges, aber schon sehr bewegtes Leben. Gewalt und Mißbrauch in der Familie, psychische Probleme. Früh wurde sie zum Opfer der Trans-Ideologie.

Als Mädchen fühlte sie sich unwohl, schwach, hilflos. Sie entwickelte eine Identitätskrise und fühlte sich im falschen Körper – wollte nicht mehr Frau sein. Und begann mit Operationen. Inzwischen bereut sie diesen Schritt, fühlt sich wohl als Frau und kämpft mutig für den Kinderschutz. Eine Geschichte voller Schmerz, Erkenntnis und Hoffnung.

Das ganze Interview finden Sie ab 18 Uhr hier: