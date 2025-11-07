Brisante Dokumentation enthüllt systematische Frühsexualisierung in Kindergärten

Anzeige

BERLIN. Der Eltern-Verein „DemoFürAlle“ hat einen Dokumentarfilm zum Thema Frühsexualisierung von Kleinkindern veröffentlicht. Der knapp einstündige Film „Tatort Kita: Der woke Angriff auf unsere Kinder“ befaßt sich kritisch mit den immer häufiger werdenden „Körpererkundungen“ und „Doktorspielen“ in Kindergärten überall im deutschsprachigen Raum. Sowohl Ärzte als auch betroffene Eltern kommen in der Dokumentation ausführlich zu Wort.

Die Sprecherin von „DemoFürAlle“, Hedwig von Beverfoerde, sagte: „In den Kindertagesstätten selbst geschieht die Sexualisierung von Kindern durch sexualpädagogische Konzepte, in denen die Kinder zu ‚Doktorspielen‘ oder ‚Körpererkundungen‘ ermuntert werden und wofür teilweise sogar eigene Räume bereitgestellt werden. Diese Pädagogik verletzt Schamgrenzen und verwirrt Kinder in ihrer Identität.“ Diese Art der Erziehung „entstammt der pädophil kompromittierten Schule von Helmut Kentler, die vor allem von Uwe Sielert weitergeführt wurde und durch dessen Netzwerkarbeit eine Monopolstellung in der deutschen Pädagogik erlangt hat“.

Sielerts Einfluß reiche inzwischen bis zur Weltgesundheitsorganisation , deren Leitfaden für europäische Kindergärten die Pädagogik massiv beeinflusse, wie die Macher der Dokumentation aufzeigen. Den gesamten Film finden Sie kostenlos hier. (st)