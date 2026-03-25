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Israelhass bei der Hertie School: Wenn eine Berliner Universität an ihren Studenten verzweifelt

Israelhass bei der Hertie School: Wenn eine Berliner Universität an ihren Studenten verzweifelt

Israelhass bei der Hertie School: Wenn eine Berliner Universität an ihren Studenten verzweifelt

02.10.2023, Mitte, Friedrichstrasse, Berlin, Die Hertie School ist eine private Hochschule mit ihrem Sitz in der Friedrichstrasse von Berlin. Die Universitätsleitung ist sauer auf antiisraelische Aktivisten.
02.10.2023, Mitte, Friedrichstrasse, Berlin, Die Hertie School ist eine private Hochschule mit ihrem Sitz in der Friedrichstrasse von Berlin. Die Universitätsleitung ist sauer auf antiisraelische Aktivisten.
Die Hertie School in Berlin-Mitte: Nahostkonflikt sorgt für Eklat. Foto: picture alliance / ZB | Sascha Steinach
JF-Plus Icon Premium Israelhass bei der Hertie School
 

Wenn eine Berliner Universität an ihren Studenten verzweifelt

Eine Universität als Konfliktherd: Die Studentenvertretung der Berliner Hertie School bekennt sich zum israelfeindlichen BDS. Doch das hat Konsequenzen. Der JF liegt die interne Kommunikation der Studenten vor.

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Die Hertie School in Berlin-Mitte: Nahostkonflikt sorgt für Eklat. Foto: picture alliance / ZB | Sascha Steinach
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