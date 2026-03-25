Ist der Ruf erst ruiniert

Merz hat gut Lachen. Bei seinem Ruf als Wahllügner kann er nun auch die Steuern erhöhen Foto: picture alliance / dts-Agentur

Hält Kanzler Merz nun doch Wort? Endlich soll es eine Reform geben. Aber die wird für alle teuer. Die geplante Mehrwertsteuererhöhung bedeutet den nächsten Wortbruch eines irrlichternden Kanzlers. Ein Kommentar.