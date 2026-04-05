„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ – Ein Begriff als Waffe

Der Begriff der . „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ ist nicht nur Diagnose sondern auch Herrschaftsinstrument – eine Wort gewordene Waffe. Foto: OpenAI

Wer kennt ihn nicht, diesen absonderlichen Terminus, der einem immer wieder mal in Talk-Shows oder Leitartikeln entgegenstarrt: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Dabei handelt es sich nicht um einen Ulk – sondern um eine wortgewordene Waffe.