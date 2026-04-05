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Herrschaft durch Sprache: „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ – Ein Begriff als Waffe

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Der Begriff der . „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ ist nicht nur Diagnose sondern auch Herrschaftsinstrument – eine Wort gewordene Waffe. Foto: OpenAI
Der Begriff der . „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ ist nicht nur Diagnose sondern auch Herrschaftsinstrument – eine Wort gewordene Waffe. Foto: OpenAI
Der Begriff der . „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ ist nicht nur Diagnose sondern auch Herrschaftsinstrument – eine Wort gewordene Waffe. Foto: OpenAI
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„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ – Ein Begriff als Waffe

Wer kennt ihn nicht, diesen absonderlichen Terminus, der einem immer wieder mal in Talk-Shows oder Leitartikeln entgegenstarrt: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Dabei handelt es sich nicht um einen Ulk – sondern um eine wortgewordene Waffe.

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Der Begriff der . „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ ist nicht nur Diagnose sondern auch Herrschaftsinstrument – eine Wort gewordene Waffe. Foto: OpenAI
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