Gestohlene Beutekunst aus der Frankenzeit in einem russischen Museum: Es geht um Millionen Kulturgüter. Foto: picture-alliance/ dpa | epa Sergei Chirikov

So viele geraubte deutsche Kulturgüter sind bis heute in Russland

Russland verweigert auch mehr als 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Rückgabe von systematisch geraubten Kunst- und Kulturgegenständen. Es geht um Millionen Werke, wie die JF erfuhr. Wie sieht es bei den anderen alliierten Siegermächten aus?