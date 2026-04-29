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Mehr als 80 Jahre nach Kriegsende: So viele geraubte deutsche Kulturgüter sind bis heute in Russland

Mehr als 80 Jahre nach Kriegsende: So viele geraubte deutsche Kulturgüter sind bis heute in Russland

Mehr als 80 Jahre nach Kriegsende: So viele geraubte deutsche Kulturgüter sind bis heute in Russland

Eine Russin in Russland betrachtet Exponate der Ausstellung „Die Merowingerzeit“ im Puschkin-Museum in Moskau (Montag, 12. März 2007). Gezeigt werden Objekte aus russischen und deutschen Museen sowie Gegenstände, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus deutschen Museen geraubt wurden. EPA/SERGEI CHIRIKOV +++(c) dpa - Report+++
Eine Russin in Russland betrachtet Exponate der Ausstellung „Die Merowingerzeit“ im Puschkin-Museum in Moskau (Montag, 12. März 2007). Gezeigt werden Objekte aus russischen und deutschen Museen sowie Gegenstände, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus deutschen Museen geraubt wurden. EPA/SERGEI CHIRIKOV +++(c) dpa - Report+++
Gestohlene Beutekunst aus der Frankenzeit in einem russischen Museum: Es geht um Millionen Kulturgüter. Foto: picture-alliance/ dpa | epa Sergei Chirikov
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So viele geraubte deutsche Kulturgüter sind bis heute in Russland

Russland verweigert auch mehr als 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Rückgabe von systematisch geraubten Kunst- und Kulturgegenständen. Es geht um Millionen Werke, wie die JF erfuhr. Wie sieht es bei den anderen alliierten Siegermächten aus?

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Gestohlene Beutekunst aus der Frankenzeit in einem russischen Museum: Es geht um Millionen Kulturgüter. Foto: picture-alliance/ dpa | epa Sergei Chirikov
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