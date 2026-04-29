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Migrationskriminalität: Asylbewerber wollte Mädchen im Zug vergewaltigen – Syrer wieder auf freiem Fuß

Migrationskriminalität: Asylbewerber wollte Mädchen im Zug vergewaltigen – Syrer wieder auf freiem Fuß

Migrationskriminalität: Asylbewerber wollte Mädchen im Zug vergewaltigen – Syrer wieder auf freiem Fuß

In einem ICE konnte sich ein erst 15jähriges Mädchen gegen die Sex-Attacke eines Asylbewerbers wehren. Der Syrer blieb allerdings nicht lange in Gewahrsam. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
In einem ICE konnte sich ein erst 15jähriges Mädchen gegen die Sex-Attacke eines Asylbewerbers wehren. Der Syrer blieb allerdings nicht lange in Gewahrsam. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
In einem ICE konnte sich ein erst 15jähriges Mädchen gegen die Sex-Attacke eines Asylbewerbers wehren. Der Syrer blieb allerdings nicht lange in Gewahrsam. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
Migrationskriminalität
 

Asylbewerber wollte Mädchen im Zug vergewaltigen – Syrer wieder auf freiem Fuß

Ein mehrfach vorbestrafter Syrer versucht in einem ICE ein 15jähriges Mädchen zu vergewaltigen. Das Opfer kann sich befreien, die Polizei nimmt den Mann fest. Kurz nach der mutmaßlichen Tat ist der Migrant wieder auf freien Fuß.
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DORTMUND. Der polizeibekannte Asylbewerber Bashar A. aus Syrien soll versucht haben, ein erst 15jähriges Mädchen auf dem WC eines ICE zu vergewaltigen. Das Opfer konnte nach heftiger Gegenwehr flüchten. Reisenden gelang es dann, den Migranten zu stoppen.

Gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt die Polizei: „Nach einer ersten Bewertung der Staatsanwaltschaft Dortmund besteht der Anfangsverdacht einer sexuellen Belästigung in Verbindung mit einer Körperverletzung.“

Syrer ist kein Unbekannter

Der Syrer soll laut Bericht in den Niederlanden leben. Dennoch ist er in Deutschland kein Unbekannter. „Der Mann ist wegen ähnlicher Delikte bekannt“, heißt es vom Polizei-Sprecher weiter. Die lange Strafakte beinhaltet Delikte wie schweren Raub und Verstöße gegen das Waffengesetz.

Nach dem mutmaßlichen Vergewaltigungsversuch stoppten Bahnmitarbeiter Bashar A. und hielten ihn im Zug fest. Allerdings nicht lange: Der vorbestrafte Migrant ist mittlerweile schon wieder auf freiem Fuß. Der Polizeisprecher: „Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.“ Ein Richter ging davon aus, dass keine Wiederholungsgefahr bestehen würde. (rr)

In einem ICE konnte sich ein erst 15jähriges Mädchen gegen die Sex-Attacke eines Asylbewerbers wehren. Der Syrer blieb allerdings nicht lange in Gewahrsam. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
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