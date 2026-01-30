Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sozialpsychologie und Reality-TV: Was suchen die Stars im Dschungelcamp?

Sozialpsychologie und Reality-TV: Was suchen die Stars im Dschungelcamp?

Sozialpsychologie und Reality-TV: Was suchen die Stars im Dschungelcamp?

Jeder Teilnehmer am Dschungelcamp hat seine ganz eigene Motivation, die ihn dort antreibt.
Jeder Teilnehmer am Dschungelcamp hat seine ganz eigene Motivation, die ihn dort antreibt.
Jeder Teilnehmer am Dschungelcamp hat seine ganz eigene Motivation, die ihn dort antreibt. Foto: RTL
JF-Plus Icon Premium Sozialpsychologie und Reality-TV
 

Was suchen die Stars im Dschungelcamp?

Es hilft nicht, es zu ignorieren. Das Dschungelcamp läßt niemanden kalt. Es polarisiert, treibt seine Fans zu Jubelstürmen und seine Gegner in den Wahnsinn ob des „Verfalls der Zivilisation“. Aber warum ist das so? Und was treibt die Teilnehmer der Show an?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Jeder Teilnehmer am Dschungelcamp hat seine ganz eigene Motivation, die ihn dort antreibt. Foto: RTL
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles