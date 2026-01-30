Was suchen die Stars im Dschungelcamp?

Jeder Teilnehmer am Dschungelcamp hat seine ganz eigene Motivation, die ihn dort antreibt. Foto: RTL

Es hilft nicht, es zu ignorieren. Das Dschungelcamp läßt niemanden kalt. Es polarisiert, treibt seine Fans zu Jubelstürmen und seine Gegner in den Wahnsinn ob des „Verfalls der Zivilisation“. Aber warum ist das so? Und was treibt die Teilnehmer der Show an?