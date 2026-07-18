Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

NGO-Komplex: Wie queere Schattennetzwerke Kinder indoktrinieren

NGO-Komplex: Wie queere Schattennetzwerke Kinder indoktrinieren

NGO-Komplex: Wie queere Schattennetzwerke Kinder indoktrinieren

Das Bild ist KI-generiert und zeigt linksradikale und queere Symbole.
Das Bild ist KI-generiert und zeigt linksradikale und queere Symbole.
Linksradikale und queere Symbolik: LGBTQ-NGOs sprechen gezielt Minderjährige an. Bild: KI
JF-Plus Icon Premium NGO-Komplex
 

Wie queere Schattennetzwerke Kinder indoktrinieren

Im sächsischen Schleife zeigten NGO-Mitarbeiter Minderjährigen Pornos im Unterricht, der Fall sorgte bundesweit für Empörung. Queere NGOs sind gut vernetzt und finanziell potent. Die JF hat sich den Komplex näher angesehen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Linksradikale und queere Symbolik: LGBTQ-NGOs sprechen gezielt Minderjährige an. Bild: KI
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles