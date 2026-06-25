Für Gender-Theologie ist Geld da – aber für eine evangelische Privatschule nicht

Die evangelische Kirche gibt für vieles Geld aus, von der Flüchtlingsarbeit bis zum Genderzentrum. Einer christlichen Privatschule in der Pfalz hat die dortige Synode nun den Zuschuss gestrichen – die Einrichtung steht damit vor dem Aus. In der JF erhebt eine betroffene Lehrerin Vorwürfe.