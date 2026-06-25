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JF-Exklusiv: Hitlergruß vom AfD-Chef? Jetzt spricht der Chefarzt, dem die Geste galt

JF-Exklusiv: Hitlergruß vom AfD-Chef? Jetzt spricht der Chefarzt, dem die Geste galt

JF-Exklusiv: Hitlergruß vom AfD-Chef? Jetzt spricht der Chefarzt, dem die Geste galt

Hitlergruß? Der damalige Chefarzt der Haldenslebener Augenklinik, Markus Motschmann, und die umstrittene Geste von AfD-Chef Martin Reichardt.
Hitlergruß? Der damalige Chefarzt der Haldenslebener Augenklinik, Markus Motschmann, und die umstrittene Geste von AfD-Chef Martin Reichardt.
Der damalige Chefarzt der Haldenslebener Augenklinik, Markus Motschmann, und die umstrittene Geste von AfD-Chef Martin Reichardt. Foto und Screenshot: JF
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Hitlergruß vom AfD-Chef? Jetzt spricht der Chefarzt, dem die Geste galt

Ein sechs Jahre altes Foto von Sachsen-Anhalts AfD-Chef Reichardt sorgt für Schlagzeilen. Er hebt den linken Arm. Ein Hitlergruß, wie jetzt Journalisten behaupten? In der JF spricht der Mann, der alles hautnah miterlebte.

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Der damalige Chefarzt der Haldenslebener Augenklinik, Markus Motschmann, und die umstrittene Geste von AfD-Chef Martin Reichardt. Foto und Screenshot: JF
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