Wie kann Geopolitik im KI-Zeitalter gestaltet werden?

Die KI verändert auch die Geopolitik und wie Großmächte diese gestalten (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

KI verändert die Welt und damit die Geopolitik. Um sich dafür zu wappnen, spielen hochrangige US-Analysten Szenarien in acht Welten durch. Auffallend ist dabei die Abwesenheit von Europa. Dabei hat der alte Kontinent Potential, das er dringend nutzen sollte. Eine Einordnung von Michael Wiesberg.