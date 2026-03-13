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Justizskandal: Richter spendet an linke NGO – und urteilt dann für sie

Justizskandal: Richter spendet an linke NGO – und urteilt dann für sie

Justizskandal: Richter spendet an linke NGO – und urteilt dann für sie

Ein Richter am Landgericht Gießen darf in einem Rechtsstreit zwischen der linken NGO Campact und einem Rentner entscheiden – obwohl er Spender von Campact ist. In seinem Urteil gibt er Campact recht.
Ein Richter am Landgericht Gießen darf in einem Rechtsstreit zwischen der linken NGO Campact und einem Rentner entscheiden – obwohl er Spender von Campact ist. In seinem Urteil gibt er Campact recht.
Ein Richter am Landgericht Gießen spendet regelmäßig Geld an die linke NGO „Campact“ – und urteilt dann für sie. Foto: KI / Google Gemini
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Richter spendet an linke NGO – und urteilt dann für sie

Die linke NGO „Campact“ zerrt einen Rentner vor das Landgericht Gießen, weil er behauptet, die NGO erhalte Steuergeld. Das Gericht gibt „Campact“ recht. Die JF hat erfahren: Der Richter spendet regelmäßig Geld an die linke NGO.

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Ein Richter am Landgericht Gießen spendet regelmäßig Geld an die linke NGO „Campact“ – und urteilt dann für sie. Foto: KI / Google Gemini
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