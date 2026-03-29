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Buchrezension: Eine Seefahrt, die ist lustig

Buchrezension: Eine Seefahrt, die ist lustig

Buchrezension: Eine Seefahrt, die ist lustig

Eine Bleistiftzeichnung des Fliegenden Holländers- Symbolbild für Seefahrt und Geisterschiffe
Eine Bleistiftzeichnung des Fliegenden Holländers- Symbolbild für Seefahrt und Geisterschiffe
Bild des Fliegenden Holländers. Foto: IMAGO / Gemini Collection
JF-Plus Icon Premium Buchrezension
 

Eine Seefahrt, die ist lustig

Geisterschiffe, verschwundene Besatzungen und das Rätsel des Bermudadreiecks: Das Meer und die Seefahrt faszinieren seit jeher. Joslan F. Keller zeigt, wie sich Mythos und Wirklichkeit auf den Weltmeeren überlagern.

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