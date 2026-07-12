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Vereinigte Staaten: Die USA erlebt den Mamdani-Tsunami

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Das Bild zeigt den New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pride-Veranstaltung.
Das Bild zeigt den New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pride-Veranstaltung.
New Yorks neuer Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pride-Parade: Gegen das gemäßigte Demokraten-Establishment durchgesetzt. Foto: picture alliance / AP Photo/Pamela Smith | Pamela Smith
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Die USA erlebt den Mamdani-Tsunami

Die Wahl des sozialistischen Kandidaten Zohran Mamdani zum New Yorker Bürgermeister zeigt, wie unzufrieden viele Demokraten mit ihrer gemäßigten Parteiführung sind. Was bedeutet das für die Zukunft?

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New Yorks neuer Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pride-Parade: Gegen das gemäßigte Demokraten-Establishment durchgesetzt. Foto: picture alliance / AP Photo/Pamela Smith | Pamela Smith
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