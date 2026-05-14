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Panorama eines Landes: Mit dem „Amtrak“ Amerika entdecken

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Ein „Amtrak“-Schlafwagen: Perfekt für eine Reise, die sich über tausende Kilometer streckt. (Themenbild)
Ein „Amtrak“-Schlafwagen: Perfekt für eine Reise, die sich über tausende Kilometer streckt. (Themenbild)
Ein „Amtrak“-Schlafwagen: Perfekt für eine Reise, die sich über tausende Kilometer streckt. Foto: Marc Zoellner
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Mit dem „Amtrak“ Amerika entdecken

5.500 Kilometer, elf Bundesstaaten, endlose Landschaften und Erlebnisse: Auf einer „Amtrak“-Strecke liegen knapp 200 Jahre US-Geschichte. Eine JF-Reisereportage.

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Ein „Amtrak“-Schlafwagen: Perfekt für eine Reise, die sich über tausende Kilometer streckt. Foto: Marc Zoellner
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