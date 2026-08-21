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Comic-Kult: Das Marsupilami– Aus dem Urwald ist es her

Comic-Kult: Das Marsupilami– Aus dem Urwald ist es her

Comic-Kult: Das Marsupilami– Aus dem Urwald ist es her

Vor einem blauen Himmel thront eine Marsupilami-Figur – auf dem Jules-Hiérnaux-Platz im französischen Charleroi
Vor einem blauen Himmel thront eine Marsupilami-Figur – auf dem Jules-Hiérnaux-Platz im französischen Charleroi
Marsupilami-Figur auf dem Jules-Hiérnaux-Platz im französischen Charleroi. Foto: Gemenfrei / KI-generiert
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Das Marsupilami– Aus dem Urwald ist es her

In Frankreich ist es Kult, in Deutschland kennen es vor allem Comic-Liebhaber: das Marsupilami mit seinem gelben Fell, schwarzen Flecken und dem schier endlosen Schwanz. Nun erobert André Franquins berühmtes Fabelwesen die Kinoleinwand.

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Marsupilami-Figur auf dem Jules-Hiérnaux-Platz im französischen Charleroi. Foto: Gemenfrei / KI-generiert
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