Gambier will Frauen ins Maisfeld zerren und greift Polizistin in den Schritt

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HEIDELBERG. Ein 24jähriger Gambier ist nach einer Serie mutmaßlicher sexueller Übergriffe auf drei Frauen in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten sexuellen Übergriff und sexuelle Belästigung vor. Der Afrikaner soll sich am Dienstag in einem Feld neben einem Friedhof herumgetrieben haben und sich gegen 10 Uhr Vormittags einer Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, genähert haben.

Zunächst soll er ihr an die Brust gefasst und anschließend versucht haben, sie in das Maisfeld zu zerren. Die Frau wehrte sich laut Polizei lautstark und konnte sich losreißen.

Wenig später soll der Gambier zwei weitere Frauen unabhängig voneinander angegriffen haben. Zwischen 10.25 und 10.30 Uhr habe er sie an Händen beziehungsweise Handgelenken gepackt und ebenfalls versucht, sie gewaltsam in das Feld zu ziehen. Auch diese beiden Frauen leisteten heftigen Widerstand, woraufhin der Mann von ihnen abließ.

Auch Polizistin soll belästigt worden sein

Passanten, die die Szenen beobachtet hatten, alarmierten schließlich die Polizei. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Dabei soll der Gambier einer Polizistin in den Schritt gegriffen haben.

Am folgenden Tag wurde der 24jährige einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ sie Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Übergriffs, der sexuellen Belästigung und weiterer Delikte. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittler prüfen nach eigenen Angaben zudem „weitere Vorfälle im Zusammenhang mit dem Beschuldigten“. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizei dauern an. (rr)