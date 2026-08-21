Wie aus Stalins altem Sicherheitsapparat der KGB wurde

KGB-Chef Iwan Alexandrowitsch Serow vor der Lubjanka, der KGB-Zentrale in Moskau. Foto: picture alliance / AP Images | Uncredited / picture-alliance / dpa | Tass 367421 / JF-Bearbeitung

Wenn ein langjähriger Diktator stirbt, muss das entstandene Vakuum gefüllt werden. Im Fall der Sowjetunion schien Beria in Stalins Fußstapfen zu treten. Doch dann folgte eine Neuordnung nach altsowjetischem Muster, die den Weg für den KGB ebnete.