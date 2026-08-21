Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Serie Sowjetgeheimdienste: Wie aus Stalins altem Sicherheitsapparat der KGB wurde

JF-Serie Sowjetgeheimdienste: Wie aus Stalins altem Sicherheitsapparat der KGB wurde

JF-Serie Sowjetgeheimdienste: Wie aus Stalins altem Sicherheitsapparat der KGB wurde

KGB-Chef Iwan Alexandrowitsch Serow vor der Lubjanka, der KGB-Zentrale in Moskau.
KGB-Chef Iwan Alexandrowitsch Serow vor der Lubjanka, der KGB-Zentrale in Moskau.
KGB-Chef Iwan Alexandrowitsch Serow vor der Lubjanka, der KGB-Zentrale in Moskau. Foto: picture alliance / AP Images | Uncredited / picture-alliance / dpa | Tass 367421 / JF-Bearbeitung
JF-Plus Icon Premium JF-Serie Sowjetgeheimdienste
 

Wie aus Stalins altem Sicherheitsapparat der KGB wurde

Wenn ein langjähriger Diktator stirbt, muss das entstandene Vakuum gefüllt werden. Im Fall der Sowjetunion schien Beria in Stalins Fußstapfen zu treten. Doch dann folgte eine Neuordnung nach altsowjetischem Muster, die den Weg für den KGB ebnete.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

KGB-Chef Iwan Alexandrowitsch Serow vor der Lubjanka, der KGB-Zentrale in Moskau. Foto: picture alliance / AP Images | Uncredited / picture-alliance / dpa | Tass 367421 / JF-Bearbeitung
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles