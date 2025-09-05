Anzeige
Der israelische Autor Chaim Noll liest in der Bibliothek des Konservatismus. Foto: Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung
Chaim Noll und die Notwendigkeit des Nationalismus

In der Bibliothek des Konservatismus stellte der deutsch-israelische Autor Chaim Noll sein neues Buch vor – und leitete klare Lehren für Europa ab. Während Israel mit Selbstbewußtsein, Religiosität und Wehrhaftigkeit der islamistischen Bedrohung trotze, fehle dem Westen genau diese Kraft.

