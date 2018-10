Am Mittwoch beginnt in Frankfurt am Main die größte Buchmesse der Welt. Vertreten ist auch die JUNGE FREIHEIT, was der Messeleitung ein Dorn im Auge ist. Sie hat die JF deshalb in eine Ecke verbannt und eine Quarantäne-Zone um sie errichtet. Zeit für einen Film in eigener Sache: über die Sackgasse der Freiheit.