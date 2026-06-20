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Schwarz-Rot-Gold: Wenn Flagge zeigen zum Politikum wird

Schwarz-Rot-Gold: Wenn Flagge zeigen zum Politikum wird

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Die Deutschlandflagge vor dem Reichstagsgebäude: Nicht immer erwünscht. (Themenbild/Collage)
Die Deutschlandflagge vor dem Reichstagsgebäude: Nicht immer erwünscht. (Themenbild/Collage)
Die Deutschlandflagge vor dem Reichstagsgebäude: Nicht immer erwünscht. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman
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Wenn Flagge zeigen zum Politikum wird

Ein Streit um die Deutschlandflagge auf dem Bundestagsbalkon zeigt auf, wie schwer sich die Bundesrepublik mit ihren Symbolen tut. Doch wie kann eine Fahne derartige Konflikte provozieren? Eine Analyse von Karlheinz Weißmann.

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Die Deutschlandflagge vor dem Reichstagsgebäude: Nicht immer erwünscht. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman
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